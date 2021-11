Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall auf Einsatzfahrt

Bocholt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens kam es in der Nacht zum Samstag in Bocholt. Die Beamten waren gegen 00.15 Uhr auf der Anfahrt zu einem Einbruchsalarm. Als der Fahrer des Einsatzfahrzeuges in den Kreuzungsbereich Dinxperloer Straße / Butenwall bei Rot einfuhr, kam es zu Kollision mit einem kreuzenden Wagen eines 45 Jahre alten Bocholters. Der Autofahrer hatte den Butenwall befahren und wollte nach links in die Dinxperloer Straße abbiegen. Der 45-Jährige verletzte sich schwer, die beiden Beamten leicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Aus Neutralitätsgründen wurde der Verkehrsunfall von Beamten der Polizeiwache Borken aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

