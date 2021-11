Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Jugendlicher geht Frau an

Borken (ots)

Mutmaßlich auf eine Handtasche abgesehen hatte es ein Unbekannter am Freitagnachmittag in Borken-Weseke. Als gegen 13.40 Uhr eine Frau mit ihren zwei Kindern an einem Spielplatz an der Klünstraße vorbeiging, umschlang der Jugendliche sie von hinten mit seinen Armen. Die Frau wehrte sich, in Folge dessen kippte ihr Kinderwagen samt Nachwuchs um und auch sie stürzte. Beide blieben unverletzt. Als ein Autofahrer auf einen nahegelegenen Parkplatz fuhr, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Benningsweg. Die Geschädigte beschrieb den Unbekannten wie folgt: circa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,62 Meter groß, normale Statur, schwarze Haare. Er trug eine cremefarbene Daunenjacke, einen schwarzen Hoodie sowie eine schwarze Hose. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell