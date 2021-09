Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen ereignete sich, gegen 8.15 Uhr, ein Unfall an der Ecke Ewaldstraße/ Gelsenkirchener Straße. Eine 21-jährige Hertenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Gelsenkirchener Straße in Richtung Gelsenkirchen und bog dann nach links auf die Ewaldstraße ab. Dabei stieß sie mit einem 42-jährigen Autofahrer aus Ratingen zusammen, der ihr auf der Gelsenkirchener Straße entgegen kam. Die 21-Jährige verletzte sich schwer und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei ca. 6.000 Euro.

