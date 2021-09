Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche bedrohen Recklinghäuser

Recklinghausen (ots)

Am Stadthafen haben am Sonntagnachmittag zwei Jugendliche einen 45-jährigen Mann aus Recklinghausen beraubt und bedroht. Der 45-Jährige war gegen 15.30 Uhr dabei, sich eine Zigarette zu drehen. Dabei wurde er von zwei Unbekannten angesprochen. Plötzlich rissen sie ihm den Tabakbeutel aus der Hand und liefen davon. Der Recklinghäuser rannte einige Meter hinter den Beiden her - bis einer ein Messer zog und den 45-Jährigen bedrohte. Anschließend liefen die Jugendlichen weiter. Der Recklinghäuser alarmierte die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: beide 16 bis 17 Jahre alt, beide hatten kurze braune Haare und eine normale Statur. Einer trug ein weißes T-Shirt und hatte eine Umhängetasche dabei. Er hatte auch das Messer dabei. Der zweite Tatverdächtige trug ein schwarz/gelbes geflecktes T-Shirt. Die Polizei sucht unter Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Hinweise auf die beiden Jugendlichen machen können.

