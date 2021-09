Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Jugendliche belästigt - Polizei sucht Tatverdächtigen auf Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Auf der Hagenbecker Straße ist am Sonntagnachmittag eine 15-Jährige von einem Mann belästigt worden. Die Jugendliche war gegen 16 Uhr zu Fuß in Richtung Holsterhausen unterwegs als sie plötzlich von einem Radfahrer angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Als sie verneinte, forderte er sie zu einer sexuellen Handlung auf und fasste ihr an den Po. Die 15-Jährige wehrte sich und stieß den Mann weg, der ließ aber nicht locker und fasste der Jugenlichen noch mehrfach an den Po. Im Wohngebiet fuhr der Radfahrer dann davon. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlank, kurze braune Haare, Tattoo auf dem rechten Oberarm. Er war mit nacktem Oberkörper unterwegs, dazu trug er eine kurze Hose. Auffällig war, dass er ein Fernglas um den Hals trug. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben und weitere Hinweise (unter Tel. 0800/2361 111) geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell