Polizei Hamburg

POL-HH: 210528-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Taxifahrer in Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.08.2021, 04:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Steilshoop, Steilshooper Straße/Georg-Raloff-Ring

Am frühen Mittwochmorgen ist in Steilshoop ein Taxifahrer überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 25-jährige Taxifahrer am Ruwoldtweg zwei Männer aufgenommen, die ihn durch Steilshoop dirigierten. Als sie kurze Zeit später am Georg-Raloff-Ring wieder aussteigen wollten, bedrohte einer von ihnen den Taxifahrer mit einem Messer und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies. Nachdem sie dies erbeuteten hatten, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Der Taxifahrer wurde leicht im Gesicht verletzt, weil der Haupttäter ihm bei Aussteigen noch ins Gesicht geschlagen hatte.

Nach der Alarmierung der Polizei wurden sofort Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen eingeleitet, die jedoch nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führten.

Der Haupttäter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,80 m groß - etwa 30 Jahre alt - sehr kurze, dunkle Haare - sehr dünne Augenbrauen - trug eine Lederjacke und eine Jogginghose sowie eine OP-Maske als Mund-Nasen-Schutz - sprach mit einem leichten osteuropäischen Akzent

Sein Begleiter kann bislang wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 30 Jahre alt - etwa 1,70 groß - trug eine OP-Maske als Mund-Nasen-Schutz

Das zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit dem Überfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell