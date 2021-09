Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Berliner Platz unterwegs waren und bei der Aufklärung einer Tat helfen können. Ein 33-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel gab an, gegen 4 Uhr an der Unterführung am Bahnhof von zwei unbekannten Täter geschlagen und überfallen worden zu sein. Auch sein Handy und seine Geldbörse wurden dabei gestohlen. Der 33-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Tatzeit war er offensichtlich betrunken. Die Täter konnte er nur vage beschreiben: etwa 20 bis 30 Jahre alt und männlich. Auch aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen. Wer die beiden Tatverdächten näher beschreiben kann und/oder Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen. Das Handy des Mannes konnte in der Nähe des Bahnhofs aufgefunden werden.

