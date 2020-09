Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage und Tier in Notlage

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 16.09.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 15:28 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Industriemuseums aus. Die 17 Einsatzkräfte des Löschzuges Milspe Altenvoerde und der Hauptwache kontrollierten das Gebäude und schalteten den Fehlalarm zurück. Der Einsatz endete um 15:47 Uhr. Um 18:09 Uhr lautete die Alarmmeldung "Tier in Notlage". Eine Ringelnatter war im Talsperrenweg in einen Graben einer Firma gestürzt. Die Schlange wurde von vier Einsatzkräften der eingefangen und an geeigneter Stelle wieder ausgesetzt. Der Einsatz endete um 18:34 Uhr

