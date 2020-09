Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 12.09.2020, um 11:21 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz First Responder alarmiert. 5 Einsatzkräfte rückten aus mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und leisteten einem Notfallpatienten Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dann wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 11:44 Uhr.

