Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Vier Einsätze am 7.09.2020

Ennepetal (ots)

Am Montag den 7.09.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu vier Einsätzen alarmiert. Um 12:25 Uhr war ein Heimrauchmelder in der Südstraße der Grund der Alarmierung. Es handelte sich um einen Fehlalarm des Rauchmelders, der Einsatz endete um 12:39 Uhr. Um 14:02 Uhr brannte auf einem Balkon in der Schillerstraße ein Strohgesteck. Dieses wurde von anwesenden Mitarbeitern des Betriebshofes abgelöscht, die Feuerwehr Ennepetal musste lediglich eine Brandnachschau durchführen. Der Einsatz endete um 14:28 Uhr. Weiter ging es um 16:20 Uhr mit einem Heimrauchmelder in der Südstraße und direkt im Anschluss zu einem Heimrauchmelder in der Hagener Straße. Bei beiden Alarmen handelte es sich um Fehlalarmen. Einsatzende war hier um 17:23 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell