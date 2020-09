Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, ausgelöste Brandmeldeanlage und Unterstützung Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 13.09.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen zur Holthauser Talstraße alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen gekommen, dabei wurde ein weiteres Fahrzeug gestreift. Die Fahrzeuginsassen der Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mittels Hydraulischen Rettungsgeräten, mit großem Material und Kräfteansatz, aus den Fahrzeugen befreit werden. Ein Fahrzeuginsasse verstarb an der Unfallstelle. Aufgrund des Meldebildes war die Feuerwehr Ennepetal mit 14 Fahrzeugen, der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises mit 2 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungstransporthubschrauber und die Polizei vor Ort. Der Einsatz konnte um 15:20 Uhr beendet werden.

Während des Einsatzes wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:33 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, zu einer Firma im Industriegebiet Oelkinghausen alarmiert. Dieser Einsatz wurde von Einsatzkräften des Grundschutzes abgearbeitet. Der aufgelaufene Brandmelder wurde kontrolliert, es konnte jedoch keine Schadensmerkmale ausgemacht werden. Der Einsatz war für die 10 Einsatzkräfte um 15:03 Uhr beende.

Um 15:27 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Scharpenberger Straße, zu einer : "Tragehilfe für den Rettungsdienst" alarmiert. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 15:50 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell