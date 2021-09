Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

March - Am Donnerstag, 09.09.2021, gegen 11.20 Uhr, kam es in der Grünstraße in March, auf Höhe eines dort befindlichen Getränkemarktes zu einem Unfall zwischen einem dort abgestellten LKW und einem vorbeifahrenden Pkw. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beiden Beteiligten ist der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell