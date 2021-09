Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verdacht auf Fahren unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

In den vergangenen 24 Stunden führten Polizeibeamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Drogen im Straßenverkehr durch.

Hierbei stellten die Beamten bei gleich zwei Fahrzeuglenkern eine positive Drogenbeeinflussung fest. Die beiden Fahrzeugführer im Alter von 20 und 22 Jahren stehen im Verdacht, mit ihren Fahrzeugen unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Ferner wurde ein Zweiradfahrer 09.09.21, gg. 14.30 Uhr im Bereich Wilhelm-Stahl-Straße in Neustadt einer Kontrolle unterzogen. Hier stellten die Beamten beim Fahrzeuglenker eine positive Drogenbeeinflussung fest. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände konnte Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Am 10.09.21, gegen, 00.30 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen Lkw-Fahrer in der Freiburger Straße in Neustadt. Es wurde eine positive Drogenbeeinflussung festgestellt.

Beide Fahrzeuglenker wurden zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, werden gegen die Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegebenenfalls führerscheinrechtliche Maßnahmen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell