POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Fahrt unter Drogeneinfluß

Am Mittwoch, d. 16.12.2020, gg. 12.00 Uhr, fiel ein Lkw-Fahrer der Funkstreife in Clausthal auf, weil er während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten Auffälligkeiten bei dem 35-Jährigen Lkw-Fahrer. Ein Drogenurintest verlief positiv auf Amphetamine. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 500 EUR einbehalten.

Unfallflucht

Am Mittwoch, d. 16.12.2020, vor 19:30 Uhr, überfuhr ein Lkw an der Kreuzung Osteröder Straße / Rollstraße / Silberstraße eine Verkehrsinsel und beschädigte Verkehrseinrichtungen. Der Spurenlage nach ist ein unbekannter Lkw von der Osteröder Straße kommend nach links in die Silberstraße abgebogen. Hierbei geriet das Fahrzeug auf die Verkehrsinsel und überrollte eine sogenannte rot-weisse "Crashtonne" mit Verkehrszeichen. Der Lkw-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das PK Oberharz, Tel.: 05323 /94110-0, entgegen. /Krz.

