POL-UL: (HDH) Giengen - Fahrräder gestohlen

Zwei Jugendliche ertappte die Polizei am Montag in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr sah eine Polizeistreife die zwei Jugendlichen in der Bahnhofstraße mit zwei Fahrrädern. Als sie die Polizeifahrzeug sahen, wollte einer der Beiden mit dem Rad wegfahren. Der Andere ließ sein Rad fallen und wollte weg laufen. Bei der Kontrolle gaben die beiden 14-Jährigen vor, die Räder am Bahnhof gefunden zu haben. Bei einem der Fahrräder fehlte das Vorderrad. Das war noch an den Fahrradabstellplätzen angekettet. Die Polizei stellte die beiden Räder der Marke Scott und Trek sicher. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Verdacht des Diebstahls verantworten.

