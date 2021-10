Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Geldautomat aufgebrochen

Beute machten Unbekannte am Freitag in Herrlingen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei am Montag Nachmittag mitgeteilt wurde, ereignete sich die Tat bereits am Freitag in der Bahnhofstraße. Ersten Erkenntnissen gelangten Unbekannte in das Gebäude einer Bank. Dort brachen sie einen Geldautomaten auf und gelangten an Bargeld. Damit flüchteten die Einbrecher unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Blaustein hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat am Freitag zwischen 19 und 24 Uhr verdächtige Personen in der Bahnhofstraße gesehen? - Wer hat am Freitag zwischen 19 und 24 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Bahnhofstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

