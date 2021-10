Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte hinterlassen Spur der Verwüstung

Sachschaden richteten Jugendliche am Sonntag in Einsingen an.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr müssen die Jugendlichen in Einsingen unterwegs gewesen sein und randaliert haben: Auf dem Parkplatz eines Geschäftes im Lämmerweg zerstörten sie ein Plexiglasdach sowie Stühle und Tische in der Nähe. Außerdem schoben sie einen Traktoranhänger in einem Bach. Darüber hinaus musste die Polizei feststellen, dass ein Gartenzaun im Breitenweg beschädigt war. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

