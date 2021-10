Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Feuer in Küche

Zu heißes Fett führte zu dem Brand am Montag in Reutlingendorf.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr brannte eine Küche in der Straße Untere Halde. Ersten Erkenntnissen bereite eine Bewohnerin Essen in der Küche zu. Dabei entzündete sich zu heißes Fett in einer Pfanne. Der Bewohnerin gelang es wohl nicht, den Brand zu löschen und dieser breitete sich in der Küche aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2000334

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell