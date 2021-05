Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahndung nach vermisstem 15-jährigen Carlos Ruiz A. aus Essen - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Essen (ots)

45239 E-Heidhausen: Seit dem 21.05.2021 wird der 15-jährige Carlos Ruiz A. aus Essen-Heidhausen vermisst. Er hatte am Abend das elterliche Haus verlassen und sich anschließend mit Freunden im Stadtteil Werden aufgehalten. Gegen 21:20 Uhr entfernte er sich von seinen Begleitern mit der Ankündigung, bei einem Freund übernachten zu wollen. Später schrieb er noch eine Nachricht an seine Mutter und teilte auch ihr seine Pläne mit. Seitdem ist der Jugendliche verschwunden. Alle polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Personenbeschreibung: südländisches Aussehen; 182 cm groß; dunkelhaarig; bekleidet mit weißem Polo-Shirt, dunkler Jeans und weißen Sneakern. Ein Foto des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/essen-vermisster-15-jaehriger-carlos-ruiz-a Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte an das Polizeipräsidium Essen unter der Telefonnummer 0201 829-0 oder den Polizei- Notruf 110. / TW

