Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben versucht, in der Nacht zum Samstag (05.06.2021) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohenheimer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten gegen 01:30 Uhr über ein Flachdach an das Schlafzimmerfenster und versuchten den Rollladen hochzuschieben. Durch die Geräusche wurden die Bewohner wach und machten auf sich aufmerksam, woraufhin der oder die Täter flüchteten. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

