POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektionen Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis

1. Versuchter Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter, Wiesbaden, Rathausstraße, 09.12.2020, 21:42 Uhr

(mv) Am späten Mittwochabend, um 21:42 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscounter in der Rathausstraße in Wiesbaden-Biebrich. Der unbekannte Täter betrat den Lebensmittelmarkt und ging direkt zu einer Kasse. Dort forderte er, unter Vorhalt einer schwarzen Pistole, die Kassiererin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Als die Kassiererin dies verweigerte, flüchtete der Räuber in Richtung Schlosspark. Die Kassiererin beschreibt den Täter als männlich, er soll eine schwarze Hautfarbe haben, ca. 185 cm groß und schlank sein. Er war bekleidet mit einem blauen Jogginganzug mit Streifen an den Seiten und trug eine Skimaske. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Diebstahl aus Lagerhalle, Wiesbaden, Ostring, 09.12.2020, 04:50 Uhr

(mv) Unbekannte Täter drangen in den frühen Mittwochmorgenstunden in eine Lagerhalle einer Spedition in der Straße "Ostring" in Wiesbaden-Nordenstadt ein und entwendeten Warensendungen. Wie die Täter in die Halle gelangten ist noch nicht ermittelt. Auch die Anzahl der gestohlenen Sendungen und deren Wert sind noch nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Diebstahl aus Wohnung, Wiesbaden, Hermann-Jansen-Straße, 09.12.2020, zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr

(mv) Am Mittwochnachmittag stiegen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Hermann-Jansen-Straße in Wiesbaden ein und nahmen Schmuck und Uhren mit. Die Täter gelangten über den rückwärtigen Balkon in die Wohnung. Die Diebe stahlen Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter verließen die Wohnung durch ein Fenster auf der Frontseite des Anwesens und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbrecher in Wohnung, Wiesbaden, Am Hochfeld, 09.12.2020, 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(mv) Einbrecher brachen am Mittwochabend in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hochfeld" in Wiesbaden-Erbenheim ein. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung wurden, nach Angaben des Geschädigten, die Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Täter nahmen die Geldbörse mit wenigen Euro Bargeld an sich und verließen die Wohnung über den Balkon. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Pkw aufgebrochen, Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, 09.12.2020, 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(mv) In der Gertrud-Bäumer-Straße in Wiesbaden kam es am Mittwochmittag zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw. Aus dem Fahrzeug, einem grauen Renault, der auf bislang noch nicht ermittelter Weise geöffnet wurde, nahm der unbekannte Dieb eine Mappe mit Dokumenten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter wurde bei Tatausführung von einem Zeugen beobachtet. Nach dessen Angaben soll der Täter ca. 17 - 18 Jahre alt und ca. 185 cm groß sein. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen der Marke Adidas und eine grüne Kapuzenjacke. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

6. Speicher aufgebrochen, Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, 06.12.2020, 20:00 Uhr bis 09.12.2020, 15:45 Uhr

(mv) Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Mittwochmittag wurde ein Speicher in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Wiesbaden, aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten das Vorhängeschloss eines Speichers auf und nahmen diverse Elektrospiele im Wert von mehreren Hundert Euro mit. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345- 2440 in Verbindung zu setzen.

7. Pkw geöffnet - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Eberbacher Straße, 08.12.2020, 21:30 Uhr bis 09.12.2020, 10:30 Uhr

(mv) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffneten Diebe einen Pkw in der Eberbacher Straße und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Geschädigte parkte seinen blauen Opel am Dienstagabend und ließ Bekleidung und Werkzeug offen im Auto liegen. Als er morgens zu seinem Auto zurückkam, stellte er die offene Tür und das Fehlen seiner Sachen fest. Zeugen die Angaben zu eventuellen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2540 in Verbindung zu setzen.

8. Diebstahl von Werkzeug, Wiesbaden, Kirschblütenstraße, 06.12.2020 bis 09.12.2020

(mv) Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro wurden zwischen Sonntag und Mittwoch aus einer Gartenlaube in Wiesbaden-Frauenstein, im Bereich der Kirschblütenstraße, gestohlen. Bislang unbekannte Täter überstiegen den hüfthohen Zaun des Gartengeländes und gelangten so an die Hütte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer (0611) 345 2340 mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

9. Reifenstecher unterwegs, Wiesbaden, Steinstraße, 08.12.2020, 18:00 bis 09.12.2020, 13:20 Uhr

(mv) Unbekannte Täter haben in zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochmittag, 13:20 Uhr, in der Steinstraße in Wiesbaden einen Pkw beschädigt. An dem schwarzen VW, der auf der Straße geparkt war, wurden zwei Reifen zerstochen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2340 in Verbindung zu setzen.

10. Mehrere Kennzeichen entwendet, Wiesbaden, Bahnstraße und Saarbrücker Allee, 08.12.2020, 14:00 Uhr bis 09.12.2020, 12:00 Uhr

(mv) Zwischen Dienstagmittag, 14:00 Uhr und Mittwochmittag, 12:00 Uhr, wurden in der Saarbrücker Allee in Wiesbaden-Schierstein und auch in der Bahnstraße in Wiesbaden-Erbenheim, an insgesamt vier Lkw die vorderen Kennzeichen entwendet. Bei dem Tatort in Schierstein handelt es sich um ein Firmengelände. Hier wurden die Kennzeichen WI-MO 290 und WI-M 1524 gestohlen. In Erbenheim standen die Fahrzeuge auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Die hier entwendeten Kennzeichen lauten WI-DS 430 und WI-BA 285. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2540 zu melden.

11. Dieb auf frischer Tat ertappt, 09.12.2020, 12:20 Uhr, Wiesbaden, Rheinstraße

(mv) Während einer Ladetätigkeit am Mittwochmittag in der Rheinstraße in Wiesbaden, stieg ein Dieb in die Fahrerkabine eines Lkw und entwendete von dort die Geldbörse des Fahrers. Dies blieb aber nicht unentdeckt. Als der 39-jährige Dieb flüchten wollte, konnte der Lkw-Fahrer diesen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Der Dieb wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde gegen ihn eingeleitet.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Hochwertige Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht, Idstein, Loni-Franz-Straße, Dienstag, 08.12.2020, 18:15 Uhr bis Mittwoch, 09.12.2020, 07:50 Uhr

(ka)Die beiden hochwertigen Pedelecs eines Idsteiner Ehepaars sind in der Zeit von Dienstagabend bis zum Mittwochmorgen von bislang unbekannten Tätern aus einer Garage gestohlen worden. Die beiden Besitzer der E-Bikes stellten am Mittwoch um 07:50 Uhr fest, dass die Diebe die beiden Räder, die dazugehörigen Ladestationen, die Akkus sowie einen Fahrradhelm aus der Garage in der Loni-Franz-Straße entwendeten, in die sie zuvor auf noch ungeklärte Weise eingedrungen waren. Bei den beiden Zweirädern handelt es sich um ein rotes sowie ein weißes Pedelec der Marke "Riese & Müller", beide jeweils vom Modell "New Charger Nuvinci". Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht und möglicherweise verdächtige Personen mit Pedelecs wahrgenommen haben, wenden sich bitte mit Hinweisen an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Reifen gestohlen, Eltville am Rhein, Rohrbergstraße, Donnerstag, 03.12.2020, 13:00 Uhr bis Dienstag, 08.12.2020, 16:00 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben zwei Reifen eines Fahrschulanhängers in der Zeit von Donnerstagmittag bis Dienstagnachmittag in Eltville am Rhein gestohlen. Der Geschädigte stellte am Dienstag um 16:00 Uhr bei seiner Rückkehr an dem in der Rohrbergstraße abgestellten Anhänger fest, dass die Diebe zwei der insgesamt vier Schwerlastreifen entwendet hatten. Zeugen, die Angaben zu den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville mit Hinweisen unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

3. Zweiter Altkleidercontainer abgebrannt, Oestrich-Winkel, An der Basilika, Parkplatz Basilika, Dienstag, 08.12.2020 bis Mittwoch, 09.12.2020, 09:00 Uhr

(ka)Nachdem wir bereits gestern über einen abgebrannten Altkleidercontainer in Kiedrich berichteten (Bezugsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/43562/4786576), stellte die Feuerwehr am Mittwochmorgen um 09:00 Uhr einen in Oestrich-Winkel abgestellten Altkleidercontainer fest. Dieser brannte ebenfalls vollständig aus und wurde dabei zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Ob es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handelt und die Brände in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Wiesbaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Schwarzer Tiguan zerkratzt - Wer kann Angaben machen?, Taunusstein, Hahn, Forsthausstraße, Mittwoch, 09.12.2020, 05:10 Uhr bis 14:40 Uhr

(ka)Der schwarze VW Tiguan eines 53-Jährigen aus Taunusstein ist von bislang unbekannten Tätern im Verlauf des vergangenen Mittwochs in Hahn zerkratzt worden. Der Geschädigte stellte nach seiner Rückkehr an seinem in der Forsthausstraße abgestellten Pkw frische Beschädigungen in Form von Kratzern auf der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden ist mit mehreren Tausend Euro zu beziffern. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

5. 2.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Mittwoch, 09.12.2020, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

(ka)Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwochvormittag in Bad Schwalbach das Fahrzeug eines 54-Jährigen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Geschädigte parkte seinen braunen Mercedes-Van auf dem Parkplatz in der Straße "Am Kurpark", kehrte um 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr nach Hause. Nach seiner Ankunft an seiner Wohnanschrift stellte der 54-Jährige Schäden im Heckbereich des Wagens fest, die voraussichtlich Reparaturkosten von mehreren Tausend Euro nach sich ziehen werden. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Angaben unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

