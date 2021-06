Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Eine 27 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Freitagvormittag (04.06.2021) bei einem Unfall an der Einmündung Gebrüder-Schwab-Weg und der Straße In den Entenäckern schwer verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Mann fuhr gegen 11.00 Uhr mit seinem VW Kleinbus im Gebrüder-Schwab-Weg in Richtung der Straße In den Entenäckern. Beim Einbiegen in die Straße In den Entenäckern kam es zum Zusammenstoß mit der 27-jährigen Radfahrerin, die auf dem Geh- und Radweg von links heranfuhr. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell