Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Autodiebstahl und Unfallflucht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart/Göppingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (02.06.2021) in Göppingen-Ursenwang nach einem Verkehrsunfall einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war.

Eine Zeugin beobachtete gegen 00.30 Uhr, wie der Tatverdächtige beim Abbiegen im Ulmenweg mit dem BMW X6 ein geparktes Auto streifte, auf einen Parkplatz fuhr und dort gegen eine Hauswand prallte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen, der sich zwischenzeitlich in einem Gebüsch versteckt hatte, vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der BMW in der Nacht zum Montag (31.05.2021) in der Wasenstraße gestohlen worden war (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 01.06.2021 unter https://t1p.de/lsss). Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der BMW an einer Verkehrsunfallflucht in der Munderkinger Straße beteiligt war, bei der zwei geparkte Autos beschädigt worden sind. (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 31.05.2021 unter https://t1p.de/55t0).

Die Ermittlungen, insbesondere ob der Tatverdächtige für den Diebstahl und die Unfallflucht in der Munderkinger Straße in Betracht kommt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Tatverdächtige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Diebstahls und der Unfallflucht in der Munderkinger Straße mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell