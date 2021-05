Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 26.05.2021, auf Donnerstag, 27.05.2021, hebelte ein Unbekannter an der August-Macke-Schule ein Fenster im Erdgeschoss auf und stieg in das Gebäude ein. Die Tür zum Sekretariat wurde ebenfalls aufgehebelt und die angrenzenden Räumlichkeiten von dem Unbekannten durchsucht. Aus zwei Kassen wurde Bargeld in noch nicht bekannter Höhe mitgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell