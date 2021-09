Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeikontrolle in Schwarzenbek

Ratzeburg (ots)

20. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.09.2021 - Schwarzenbek

Am 16.09.2021, führten sechs Beamte des Polizeireviers Schwarzenbek, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr eine Standkontrolle im Bereich der Hamburger Straße durch. Im Fokus der Kontrolle standen Verstöße gegen die Gurtpflicht und Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer (Ablenkung am Steuer).

Von den 58 kontrollierten Fahrzeugen waren 15 Autofahrerinnen und Autofahrer nicht angeschnallt. 34 benutzten während der Fahrt das Mobiltelefon. Die Betroffenen wurden über die Gefahren des Fahrens ohne Gurt bzw. mit Handy am Steuer hingewiesen.

Weiterhin beobachteten die Beamten im Kreuzungsbereich Hamburger Straße, Gülzower Straße fünf Rotlichtverstöße. Zwei Fahrzeuge waren unterwegs, die technische Mängel aufwiesen, in einem Fall so erheblich, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Weiterhin stellten die Beamten einen Pkw mit mangelhafter Ladungssicherung fest.

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell