Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrssicherheitsaktion Äpfel und Zitronen

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

17. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg | Kreis Stormarn

In der Woche vom 06. - 10. September 2021 konnte nach der pandemiebedingten Pause im Jahr 2020 die langjährige Tradition der Verkehrssicherheitsaktion "Äpfel und Zitronen" wieder fortgesetzt werden.

Bei der Aktion überwachen Zweitklässler zusammen mit der Polizei vor "ihrer" Schule die Geschwindigkeit der Autofahrer. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erhalten die Fahrer eine Zitrone von den Schülern. Wenn sie sich an die Regeln halten, bekommen sie einen Apfel. Ziel dieser Aktion ist es, die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr und die Gefahren insbesondere vor Schulen den Autofahrern bewusst zu machen.

In diesem Jahr begleitete die Verkehrssicherheitsaktion in Großhansdorf neben dem Landrat Herrn Dr. Görtz und dem Bürgermeister Herrn Voß auch der LPD Olbrich und die Initiatorin der Aktion, Polizeirätin Anett Zimmer. Einen Tag später nahmen in Schwarzenbek neben der Behördenleitung und der Initiatorin auch der Landrat Herr Dr. Mager und der Bürgermeister Herr Lütjens an der Aktion teil.

Es wurden bei vier Terminen der Präventionsstelle der Polizeidirektion Ratzeburg insgesamt 56 Äpfel und 33 Zitronen verteilt.

Im Rahmen dieser Aktionswoche führten die Beamten der Polizeireviere im Direktionsbereich Geschwindigkeitskontrollen vor den Schulen durch. Hierbei wurden insgesamt 701 Fahrzeuge kontrolliert. Es mussten 116 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, davon waren 27 Verstöße im Punktebereich.

Fuß vom Gas und Augen auf - Für die Sicherheit unserer Kinder!!!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell