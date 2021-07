Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Lübeck (ots)

Am 23.07.2021 wurde ein junger Mann Opfer einer Körperverletzung, als er bei einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau helfend eingreifen wollte. Das 2. Polizeirevier Lübeck führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 23.07.2021 wurde ein 20-jähriger Lübecker in der Schwartauer Allee nahe der Bushaltestelle "Hochstraße" gegen 01:00 Uhr auf ein streitendes Pärchen aufmerksam. Als er die Personen ansprach, um zu schlichten, habe der Mann ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er setzte sich mit einem Schlag zur Wehr und traf den Angreifer an der Nase. Im weiteren Verlauf seien mehrere andere Personen dazugekommen, der Geschädigte sei zu Boden gebracht und dort von mehreren Personen getreten worden. Zudem sei er mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen worden. Dabei handelte es sich möglicherweise um einen Teleskopschlagstock. Der Geschädigte verlor das Bewusstsein und begab sich, nachdem er dieses wiedererlangt hatte, nach Hause. Am Morgen wurde er durch Angehörige in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angreifer beschrieb der Geschädigte als ca. 1,70 m groß, mit schwarzen Haaren und gebräunter Haut, bekleidet mit einer blauen Jeansjacke und einer schwarzen Anzughose. Die weiteren Personen konnte er nicht beschreiben. Die an dem Streit beteiligte Frau war mit einer rosafarbenen Jeansjacke mit weißen Punkten bekleidet.

Das 2. Polizeirevier ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de zu melden.

