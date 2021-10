Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unfälle und Verkehrsbehinderungen wegen umstürzender Bäume und abgebrochener Äste

Fahrzeugführer im Landkreis Ludwigslust- Parchim haben am Donnerstagmorgen bereits die ersten Auswirkungen des angekündigten Sturmtiefs zu spüren bekommen. So wurden auf der B 192 bei Dammerow und auch auf der B 392 bei Vimfow fahrende Autos von umstürzenden Bäumen getroffen. In beiden Fällen blieben die Fahrzeugführer unverletzt. Allerdings kam es jeweils zu Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Auf der B 191 zwischen Malliß und Dömitz und auf der B 195 bei Rüterberg behinderten mehrere abgebrochene Äste den Straßenverkehr. In zwei Fällen kollidierten Autofahrer mit Ästen, die auf der Straße lagen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Beräumen musste die Feuerwehr auch umgestürzte Bäume unter anderem bei Karrenzin und bei Darze sowie zwischen Werder und Greven. Dagegen kam es im nördlichen und westlichen Teil des Landkreises am Donnerstagmorgen nur zu wenigen Störungen auf den Straßen. Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, äußerst vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Sofern es möglich ist, sollte in den nächsten Stunden auf Fahrten und dem Aufenthalt im Freien verzichtet werden.

