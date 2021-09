Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dank Zeugenhinweis Unfallflucht aufgedeckt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei dem mutmaßlichen Verursacher auf der Spur, der am Dienstag in der Hauptstraße ein Auto beschädigt hat. Die Nutzerin des betroffenen Fahrzeugs meldete die Beschädigung am späten Vormittag bei der Polizei.

Die 52-Jährige berichtete, dass sie ihren BMW gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe des Hauses Nummer 28 abgestellt hatte, und als sie gegen 10.40 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, sei sie von einem Mann angesprochen worden. Dieser hatte beobachtet, wie ein anderes Auto gegen 10.30 Uhr neben dem BMW einparkte. Dabei hörte der Zeuge ein lautes Knacken und sah, wie der andere Wagen noch einmal zurück und wieder vor rangiert wurde, bevor der Fahrer ausstieg, kurz nach dem BMW schaute und dann in Richtung Grundschule weglief.

Wie sich herausstellte, waren beide Fahrzeuge - sowohl der BMW der 52-Jährigen als auch der daneben eingeparkte Peugeot 2008 - beschädigt, wobei die Schäden "zueinander passten".

Nachdem sie die Informationen des Zeugen bekommen hatte, verständigte die BMW-Fahrerin die Polizei. Die ausgerückte Streife fand die Situation wie beschrieben vor und ermittelte die Halterin des Peugeot. Diese gab an, dass ihr Mann gerade mit dem Wagen unterwegs sei und sich in Otterberg aufhalte. Er konnte ausfindig gemacht und zur Sache befragt werden, gab jedoch an, von dem Anstoß beim Einparken nichts bemerkt zu haben. Der Senior muss mit einer Strafanzeige rechnen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

