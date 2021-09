Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Geldwechseltrick! Opfer um 100 Euro bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Opfer eines Trickdiebes ist am Dienstag ein 67-Jähriger in der Lutrinastraße geworden. Er wurde kurz vor 10 Uhr von einem Unbekannten nach Münzen fürs Parken gefragt. Während der 67-Jährige in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, griff der Mann ebenfalls in die Geldbörse, angeblich um beim Suchen zu helfen. Dann erklärte der Unbekannte, dass es sich erledigt habe und eilte davon. Als der Überrumpelte nochmal in seinen Geldbeutel schaute, fehlten daraus 100 Euro. Er war Opfer eines Trickdiebes geworden. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem ist am Dienstagvormittag in der Innenstadt ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann aufgefallen? Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat schwarze, leicht gewellte Haare. Sein Aussehen sei gepflegt und sportlich gewesen. Der Unbekannte war unter anderem mit einer etwa dreiviertel langen, beigefarbenen Hose bekleidet gewesen. Er hatte eine OP-Maske auf. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

