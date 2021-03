Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei nimmt 14-jährigen Dieb fest (17.03.2021)

St. Georgen (ots)

Einen 14-jährigen Dieb hat die Polizei am Mittwoch gegen 13.30 Uhr dingfest machen. Der Jugendliche hatte einen Akkuschrauber geklaut und wollte diesen im Internet verkaufen. Der ursprüngliche Besitzer erkannte seinen gestohlenes Gerät in der Annonce wieder und verständigte die Polizei, die eine "Verkaufsübergabe" arrangierte. Dabei konnten die Beamten den jungen Dieb festnehmen. Der Jugendliche kommt für weitere Diebstähle, hauptsächlich von Fahrrädern im Raum St. Georgen/ Mönchweiler und Villingen in Betracht. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 9495-0, zu melden.

