Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat Dachrinne und Giebel beschädigt?

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich mit einem größeren Fahrzeug wurde in Olsbrücken an einem Haus in der Hauptstraße Sachschaden angerichtet. Der Verursacher meldete sich jedoch nicht. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr fiel der betroffenen Hausbesitzerin auf, dass an ihrem Anwesen die Dachrinne um einen halben Meter verschoben und auch der Giebel beschädigt wurde. Vermutlich war ein Lkw oder ein größeres landwirtschaftliches Fahrzeug mit Anhänger dagegen gestoßen. Die Schadenshöhe wird auf 1.100 Euro geschätzt.

Nach der Beschädigung am Haus zu urteilen, dürfte auch am Verursacherfahrzeug ein Schaden entstanden sein - vermutlich an der rechten oberen Ecke des Zugfahrzeugs oder des Anhängers, beziehungsweise der transportierten Ladung. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 zu melden. |cri

