Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erhitzte Gemüter

Kaiserslautern (ots)

Zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es am Montagabend am Guimaraes-Platz gekommen. Die beiden Gruppen waren bereits am Nachmittag aneinander geraten; als sie sich am Abend erneut begegneten, gingen die Streitereien weiter. Dabei wurden auch Beleidigungen und Bedrohungen ausgetauscht.

Die alarmierte Polizeistreife ging dazwischen. Von allen Beteiligten wurden die Personalien notiert und überprüft. Bei einem der Männer wurde ein Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Alle erhielten einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen und trollten sich. |cri

