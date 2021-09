Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schläger wiedererkannt und gestellt

Kaiserslautern (ots)

Über eine verletzte Person am Guimaraes-Platz ist die Polizei am Montagnachmittag informiert worden. Als eine Streife vor Ort ankam, wurde ein Mann bereits im Rettungswagen behandelt. Die Kleidungsstücke des 52-Jährigen waren voller Blut und er hatte eine sichtbare Wunde im Gesicht.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der Mann an, dass er sich zusammen mit zwei Kumpels in der Zollamtstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes aufhielt, als drei unbekannte Männer zu ihnen kamen. Einer habe nach Geld gefragt, und als er angab, keines zu besitzen, habe ihn ein Zweiter niedergeschlagen. Anschließend seien alle drei in unbekannte Richtung weggegangen.

Anhand der Personenbeschreibung des Schlägers kamen die Beamten einem 36-Jährigen auf die Spur, konnten ihn aber zunächst nicht ausfindig machen. Allerdings erkannte der 52-Jährige den Mann drei Stunden später im Bahnhofsbereich wieder und verständigte die Polizei.

Diesmal konnte die Streife den Tatverdächtigen zusammen mit vier Begleitern stellen. Mit den Vorwürfen zur Tat am Nachmittag konfrontiert, machte der 36-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ihm wurde fürs Erste ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell