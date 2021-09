Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulwegüberwachung: Eltern zum richtigen Verhalten ermahnt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montagmorgen an der Luitpoldschule in der Albrechtstraße den Schulweg überwacht. Die sichtbare Präsenz der Beamten hielt einige Eltern nicht davon ab, verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg zu halten, um ihre Kinder vor der Schule aussteigen zu lassen. Sie wurden von den Beamten auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren für andere Kinder und Verkehrsteilnehmer angesprochen und ermahnt. Die Polizei wird die Kontrollen wiederholen. |erf

