Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen "Im Dunkeltälchen" von einem Auto angefahren worden. Die 17-jährige Jugendliche wollte kurz vor halb 9 am Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren, als sich aus Richtung Pfaffenbergstraße ein Pkw näherte. Der 18-jährige Fahrer erkannte die Fußgängerin zu spät und erfasste sie mit seinem BMW am Bein.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und ließ sich anschließend von seiner Mutter zum Arzt bringen. Am BMW entstand leichter Sachschaden im Frontbereich. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell