Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Wertsachen im Auto gelassen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag haben Diebe in der Dornenstraße einen Pkw ausgeräumt. Das Fahrzeug parkte auf der Straße. Am Morgen stellte der Fahrer des Wagens fest, dass sich Langfinger über Nacht daran zu schaffen machten: der Kofferraumdeckel stand offen, das Handschuhfach war durchwühlt. Aus dem Wagen ließen die Täter einen Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarte und Ausweisdokumenten, eine Halskette und das Pkw-Handbuch mitgehen. Möglicherweise war das Fahrzeug nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

