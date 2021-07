Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Hinweisschilder immer wieder Ziel von Straftätern

Isselburg (ots)

Seit gut zwei Jahren sind Hinweisschilder auf einen Hotelbetrieb in Anholt Ziel von Unbekannten. Sie werden verdreht, verbogen oder gar ganz entwendet. Mutmaßlich eine gezielte Aktion, denn andere Schilder am gleichen Ort bleiben unversehrt. Die Tatorte liegen in Isselburg an der Bundesstraße 67/Am Fenn und Am Fenn/Stromberg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

