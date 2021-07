Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Firmendachstuhl gerät in Brand

Ahaus (ots)

In Brand geraten ist am Montagmorgen ein Dachstuhl eines Betriebes in Ahaus. Gegen 08.50 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Einsteinstraße aus. Von einem Dachboden stieg Qualm durch die Dachkonstruktion auf. Schnell konnten die Flammen gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit unklar. Die Kriminalinspektion I hat die Ermittlungen aufgenommen.

