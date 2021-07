Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gartenhaus scheitert

Bocholt (ots)

Einbrecher wollten in der Nacht zum Montag in eines der Häuser einer Kleingartenanlage in Bocholt eindringen. Die Täter waren auf die Parzelle gelangt und wollten die Tür des Gebäudes mit Gewalt aufbrechen. Dies misslang ihnen. Die Kleingartenanlage liegt an der Straße "An der Alten Aa". Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

