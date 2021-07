Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zeugen gesucht

Raesfeld (ots)

Am Freitag, 25.06, war ein Kind in Raesfeld-Erle gegen 07.00 Uhr mit dem Rad unterwegs zur Schule. Den Angaben des Mädchens zufolge sei es auf der Brinkstraße gestürzt. Ein Autofahrer habe angehalten, ihr aufgeholfen und anschließend nach der Handynummer gefragt. Es habe diese nicht herausgegeben und sich entfernt. In der Woche darauf - am Donnerstag 01.07. -, sei es gegen 07.05 Uhr zu Fuß auf der Brinkstraße zum zweiten Mal auf den Mann getroffen, der es wiederum angesprochen habe. Der Unbekannte habe vorgeschlagen, das Kind zur Schule zu bringen und habe erneut die Handynummer erfahren wollen.

Der Mann sei etwa 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur, habe einen Vollbart und schwarze Kleidung getragen. Bei seinem Auto habe es sich um einen dunklen Pkw der Marke Mercedes Benz mit niederländischen Kennzeichen gehandelt.

Zur Abklärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen sowie den Unbekannten, sich mit der Kripo in Borken in Verbindung zu setzen: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell