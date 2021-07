Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Firmenwagen entwendet

Stadtlohn (ots)

Auf einen weißen Fiat Ducato hatten es Unbekannte in Stadtlohn abgesehen. Der auf einem Betriebsgelände an der Von-Ardenne-Straße geparkte Transporter mit Kennzeichen aus Borken wurde zwischen Samstag, 11.00 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr entwendet. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell