Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autofahrer kommt von Straße ab

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 35-Jähriger am Sonntagnachmittag in Gescher bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Gegen 16.10 Uhr war der Gescheraner auf der Kreisstraße 46 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, prallte gegen zwei Bäume und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Autofahrer konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell