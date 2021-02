Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Gefährliches Überholmanöver - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.02.2021, gegen 17:30 Uhr, soll ein Autofahrer auf der L 151 zwischen Herrischried und der Abzweigung nach Wehrhalden gefährlich überholt haben. Die Polizei sucht Zeugen! Eine 39 Jahre alte Volvo-Fahrerin war in Richtung Todtmoos unterwegs, als von hinten ein schwarzer Pkw aufschloss, der bereits die Autos hinter der Frau überholt hatte. Nachdem die Frau und der unbekannte Autofahrer an einem Fahrradfahrer vorbeigefahren waren, soll dieser in einer unübersichtlichen Kurve zum Überholen des Volvos angesetzt haben. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, sei ein silberner Pkw entgegengekommen. Ein Unfall konnte durch Gefahrenbremsungen und Ausweichen gerade noch verhindert werden. Das Kennzeichen des schwarzen Pkws wurde der Polizei gemeldet. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und insbesondere Personen, die gefährdet wurden, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell