Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer angefahren

Rettungshubschrauber im Einsatz

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen in Vreden. Der Vredener wollte gegen 05.15 Uhr von der Gerhart-Hauptmann-Straße kommend die Landesstraße 608 überqueren. Dabei wurde er von dem Wagen eines 47-jährigen Vredeners erfasst. Der Autofahrer war auf der L 608 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit auf der vorfahrtberechtigten L 608 wird durch Verkehrszeichen auf 70 km/h in Höhe der Unfallstelle begrenzt. Die Luftrettung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

