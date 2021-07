Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin muss bremsen und stürzt

Borken (ots)

Eine 58 Jahre alte Radfahrerin hat am Montag in Borken bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die Borkenerin durchfuhr gegen 09.30 Uhr den Kreisverkehr am Vennehof, als ein 77-jähriger Autofahrer von der Vennestraße aus in den Kreisel steuerte. Die Radfahrerin bremste stark ab, um eine Kollision mit dem Wagen des Borkeners zu vermeiden. Dabei kam die Frau zu Fall.

