Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision beim Wenden auf der Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße hat es am Montagmittag gekracht. Gegen 13 Uhr kam es in Fahrtrichtung Hohenecken zur Kollision von zwei Fahrzeugen. Beide wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Unfall durch eine Autofahrerin ausgelöst, die auf dem rechten Fahrstreifen stadtauswärts fuhr und in Höhe Vogelweh plötzlich wenden wollte. Die 59-Jährige lenkte ihren Toyota Corolla stark nach links, obwohl sich auf dem Fahrstreifen neben ihr bereits ein Hyundai Tucson befand. Dadurch rammte sie den anderen Wagen in Höhe des vorderen Kotflügels mit ihrer Fahrerseite.

An beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell