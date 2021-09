Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rangelei mit mutmaßlichem Dieb

Kaiserslautern (ots)

Am Montag ist es auf dem Stiftsplatz zu einer Rangelei zwischen einem mutmaßlichen Dieb und einem Kaufhausdetektiv gekommen. Der Zeuge hatte am Vormittag den Verdächtigen dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt Getränkedosen einsteckte. Ohne sie zu bezahlen verließ der 38-Jährige das Geschäft. Der Detektiv folgte ihm. Er sprach den Mann an und versuchte den Flüchtenden festzuhalten. Zwischen den Männern kam es zur Rangelei. Bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife hatte sich die Situation wieder beruhigt. Dem Verdächtigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der 38-Jährige machte gegenüber der Polizei von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. |erf

