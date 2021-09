Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Elfjährigem auf den Fuß gefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montag in der Straße Im Stadtwald einen Schüler angefahren. Die 42-Jährige bog zur Mittagszeit von der Kantstraße zum Schulzentrum Süd hin ab. In diesem Moment überquerte ein Elfjähriger zwischen zwei stehenden Autos hindurch die Straße. Die Fahrerin sah den Jungen nicht und fuhr ihm auf einen Fuß. Mit einem Vorderrad auf dem Fuß des Kindes kam der Wagen zum Stehen. Der Junge konnte sich erst aus seiner misslichen Lage befreien, als ihm die 42-Jährige und ein Zeuge zur Hilfe eilten. Die Helfer entlasteten das Vorderrad, so dass der Elfjährige seinen Fuß unter dem Reifen herausziehen konnte. Vom Rettungsdienst wurde der verletzte Schüler versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

