Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem E-Bike unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In Schlangenlinien und über eine rote Ampel ist am Dienstag in der Merkurstraße ein Fahrradfahrer gefahren. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich bekifft war und das E-Bike kurz zuvor gestohlen hatte.

Einer Polizeistreife war der 34-Jährige am Abend wegen seiner unsicheren Fahrweise und des Rotlichtverstoßes aufgefallen. Die Beamten stoppten den Mann. Alkohol hatte er nicht intus, dies bestätigte ein Atemalkoholtest, allerdings zeigte der 34-Jährige die typischen Anzeichen eines Drogenkonsums. Gegenüber den Einsatzkräften räumte er ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Am Vorabend habe er gekifft.

Noch während der Kontrolle meldete sich über Notruf ein anderer Mann bei der Polizei, weil ihm sein E-Bike gestohlen wurde. Das Rad hatte er an der Sparkasse in der Merkurstraße abgestellt. Der Dieb konnte vermutlich noch nicht weit sein. Offensichtlich war er das auch nicht: Wie sich herausstelle saß der 34-Jährige auf dem gestohlenen Fahrrad. Den Diebstahl gab der Mann zu, er habe nicht Laufen wollen und sich deshalb das Fahrrad genommen. Das E-Bike konnte schließlich an seinen Besitzer zurückgegeben werden. Der 34-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts einer sogenannten Trunkenheitsfahrt, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls entgegen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. |erf

